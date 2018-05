Walka o pomnik katyński nabiera tempa. Negocjacje i protesty

W weekend organizacje polonijne organizują protesty przeciwko przeniesieniu pomnika katyńskiego. Dwa oddzielne. Tymczasem pojawiają się informacje o toczących się zakulisowych rozmowach z burmistrzem.



Oddzielnie złożono też dwa pozwy sądowe zmierzające do wstrzymania decyzji burmistrza Jersey City o przeniesieniu pomnika. W imieniu komitetu zrobił to prawnik Robert Margulies, który uzyskał we wtorek zgodę sądu stanowego na wstrzymanie wszelkich decyzji w sprawie pomnika do 8 czerwca. Wtedy sąd wysłuchać ma argumentów obu stron. Margulies przekonywał, że przeniesienie pomnika naruszy interesy polsko-amerykańskiej społeczności oraz obniży status ważnego monumentu.