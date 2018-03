Wałęsa w szpitalu. Drugi raz w ostatnich tygodniach

Lech Wałęsa na kilka dni trafił do szpitala. To jego druga hospitalizacja w ostatnim czasie. Kilka tygodni temu musiał skorzystać z opieki medycznej po powrocie z podróży do Azji – dowiedziała się Wirtualna Polska. Problemy zdrowotne wywołała wówczas duża różnica temperatur sięgająca około 40 stopni.

Były prezydent Lech Wałęsa (Forum)

Były prezydent od kilku dni przebywa w szpitalu. – Czekam na informację, kiedy opuści szpital. Nic więcej nie mogę powiedzieć – usłyszeliśmy w jego biurze w Gdańsku. Jak udało nam się ustalić, chodzi o rutynowe badania, jakie Wałęsa przechodzi co kilka miesięcy. Są one związane m.in. z jego problemami kardiologicznymi.

To już druga hospitalizacja polityka w ostatnich tygodniach. W lutym Wałęsa spędził kilka dni w szpitalu po tym, jak źle się poczuł po powrocie z Azji. Były prezydent przebywał na Filipinach, gdzie spotkał się m.in. z tamtejszym prezydentem Rodrigo Duterte. Wygłosił także wykład na Uniwersytecie Azji i Pacyfiku.

Problemy zdrowotne Wałęsy zaczęły się po powrocie do Polski. Na Filipinach temperatura sięgała 35 stopni, a w Polsce było kilka stopni na minusie. – Pan prezydent bardzo źle zniósł aklimatyzację i musiał skorzystać z pomocy lekarzy – mówi nam bliski współpracownik polityka.