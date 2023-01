Walentynki 2023. Prezent i kwiaty droższe niż rok temu. Inflacja bije w zakochanych

Osoby, które planują weekendowy wyjazd na walentynki, z pewnością odczują go w swoim portfelu. Z analizy ofert, przedstawionych w popularnym serwisie noclegowym wynika, że średni koszt zakwaterowania dwóch osób od 11 do 14 lutego w Krakowie wynosi około 500 złotych. Z podobnymi kosztami muszą liczyć się zakochani planujący wyjazd do Warszawy. W Zakopanem jest nieco drożej - ceny kwater dla dwóch osób na walentynkowym okresie zaczynają się nieco poniżej 400 złotych. Do tego dochodzi cena bukietu róż - średnio około 60-100 złotych oraz kolacji, której koszty wahają się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Osoby, które planują wyjazd nad morze, również muszą przygotować się na wydatek rzędu kilkuset złotych.