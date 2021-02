Walentynki 2021. Sprawdź życzenia dla zakochanych

Co roku Walentynki obchodzone są tego samego dnia, 14 lutego. Nie jest to przypadek, gdyż tego dnia zmarł święty Walenty, który uznawany jest za patrona zakochanych. Święto zyskało na popularności dzięki Amerykanom, którzy za pomocą różnych gadżetów wyznają sobie miłość. Polacy zaczęli je coraz huczniej obchodzić od lat 90. ubiegłego wieku. Z roku na rok w Polsce Święto Zakochanych jest zyskuje na popularności.

Walentynki 2021 - życzenia i wierszyki

Mamy dzisiaj Walentynki,

święto chłopca i dziewczynki.

Takich co to się kochają

no i sobie też ufają..

Nawet słoniki porcelanowe,

Kotki, żyrafy całe pluszowe,

Dziś wysyłają swe Walentynki...

Ja wrzucam moją do Twojej skrzynki

Śląc w niej całusy takie gorące,

Jakby wysłało je samo słońce!

Złap je i spróbuj domyślić się

Kto tak szalenie pokochał Cię!