Waldemar Kraska ujawnił najnowsze dane. Już mówi o kolejnej fali koronawirusa

Dodał, że już być może należy się przygotować na kolejną falę i nową mutację koronawirusa. - Powtarzam swój apel, abyśmy jednak przez swój egoizm i niechęć do szczepień nie zabierali pacjentom łóżek, którzy wymagają leczenia czy diagnostyki z powodu innych schorzeń. To prosta metoda: idziemy do punktu szczepień i szczepimy się - mówił wiceminister.