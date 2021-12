Koronawirus w Polsce. Czwarta fala przygasa?

Koronawirus w Polsce. Prof. Wysocki: dane o liczbie zakażeń mogą być zaniżone

- Czwarta fala zakażeń jest inna niż poprzednie. Teraz, ponieważ połowa populacji jest zaszczepiona, ta fala jest trochę spłaszczona. Ale jeżeli przy połowie zaszczepionych mamy, jeśli dane nie odbiegają od rzeczywistości, dzienne liczby zakażonych rzędu 26-28 tys., to sytuacja naprawdę jest niedobra, a co naprawdę nas przeraża, to liczby zgonów - stwierdził w rozmowie z PAP członek Rady Medycznej przy premierze prof. dr hab. Jacek Wysocki.