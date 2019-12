Walczył kłem narwala. 38-latek z RPA pierwszy raz zabrał głos

- Każdy walczył tym, co miał pod ręką - mówi w rozmowie z agencją PA Darryn Frost. Pracownik brytyjskiego ministerstwa pochodzący z Republiki Południowej Afryki zaatakował zamachowca z Londynu kłem narwala. - Potem trzymałem go za nadgarstki, aby nie mógł odpalić ładunków - relacjonuje.

Darryn Frost z RPA o mrożących krew szczegółach walki z terrorystą w Londynie. (twitter.com)

To nie Polak, 38-letni Łukasz, posłużył się kłem narwala w walce z terrorystą Usmanem Khanem, która miała miejsce na Moście Londyńskim. Początkowe doniesienia brytyjskich mediów informowały o heroicznej walce kucharza z Polski, ale po pewnym czasie okazało się, że nasz rodak starł się z napastnikiem chwilę wcześniej i został poważnie ranny. Z kolei widoczny na nagraniach mężczyzna z kłem narwala to Darryn Frost.

Pochodzący z RPA 38-latek długo nie chciał rozmawiać z mediami. Teraz po raz pierwszy opowiedział, co dokładnie działo się tamtego dnia. - Kiedy usłyszeliśmy hałas, kilku z nas ruszyło w stronę, z której dochodził. Chwyciłem za wiszący na ścianie kieł narwala i użyłem go do obrony siebie i innych przed napastnikiem - mówi mężczyzna cytowany przez PA.

Frost podkreśla, że kilka osób ruszyło na zamachowca z tym, co akurat mieli pod ręką. To właśnie wśród nich był pan Łukasz z Polski. Nasz rodak ściągnął ze ściany długi kij i próbował nie dopuścić, aby napastnik wybiegł na ulicę. - Zaczął szarżę w kierunku nożownika i uderzył go w klatkę piersiową - relacjonował w rozmowie z BBC News Toby Williamson, szef Polaka. Pan Łukasz został pięciokrotnie ugodzony nożem.

Z kolei Darryn Frost walczył dalej. Do finałowej konfrontacji doszło na London Bridge. - Krzyczeliśmy, żeby ostrzec innych przed niebezpieczeństwem. Potem w końcu udało nam się powalić go na ziemię. Próbowałem odsunąć noże, trzymając go za nadgarstki, aby nie mógł nikogo zranić, ani odpalić ładunków - wspomina Frost. Na koniec rozmowy z dziennikarzami 38-latek podziękował wszystkim, którzy wspólnie stawili czoła napastnikowi.

Ostatecznie 28-letni Usman Khan został zastrzelony przez policję. W zamachu zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Nożownik był wcześniej skazany za akty terroru, jednak zwolniono go przedterminowo z więzienia.

_ Źródło: PA, The Sun, Sky News_