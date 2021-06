Wałbrzyskie. Podpalił radiowóz, bo chciał się zemścić na policji

- Udał się do jednego z mieszkań celem przeprowadzenia czynności procesowych - wyjaśnia asp. sztab. Agnieszka Głowacka-Kijek. - W tym czasie 26-letni mieszaniec tego miasta oblał benzyną przód radiowozu i go podpalił. Na szczęście chwilę po tym, funkcjonariusz zakończył swoje czynności i udał się do pojazdu.