Wakacyjny problem Polaków. Schronisko daje rozwiązania

W idealnym rozwiązaniu schronisko jest jedynie przystankiem, prowadzącym do znalezienia nowego domu dla zwierząt. Niestety, w obliczu rosnącej inflacji i coraz większych kosztów życia, nie jest możliwe zapewnienie domów dla tak dużej liczby psów trafiających do schroniska. A statystyki nie napawają optymizmem. Do nowych właścicieli trafia zaledwie co drugi pies i co czwarty kot.