Wakacyjny hit z Rosji. Wyhodowano arbuza o smaku waniliowym

Depeszę rosyjskiej agencji cytuje m.in. "Rzeczpospolita". Dowiadujemy się z niej, że w astrachańskim w Rosji wyhodowano arbuza z białym miąższem o smaku wanilii. Owoc został wyhodowany w przedsiębiorstwie należącym do Artema Sokołowa.

- To pierwszy biały arbuz w Rosji, którego miąższ jest nie tylko jadalny, ale ma również doskonały, waniliowy smak. Zawartość cukru w nim wynosi około 14 proc., podczas gdy w zwykłym owocu jest to 9-11 proc. - przyznał w rozmowie z mediami dumny właściciel. Hodowca przejął biznes po ojcu - Siegriej Sokołow przed 15 laty rozpoczął uprawę arbuzów o "wielobarwnym miąższu - m.in. żółtym i pomarańczowym".

Arbuz w prawie 90 proc. składa się z wody, dlatego jest polecany do spożywania w upalne dni. Owoc jest niskokaloryczny, dlatego osoby przebywające na diecie mogą z powodzeniem włączyć go do swojego jadłospisu.