Wakacji nie będzie. Rosjanie utknęli na lotniskach

Rosjanie utknęli. Wakacji nie będzie

Według The Moscow Times, jeśli FATL nie zniesie zakazu lotów przez Syrię, to około 3 tys. Rosjan może mieć problem z powrotem do domu. Aby rozwiązać problem, agencja zażądała od linii lotniczych szeregu nowych dokumentów i planów, które umożliwiałyby jej wydanie zgody na wykonywanie lotów przez Syrię. Jednak po godz. 14 czasu polskiego agencja opublikowała komunikat, z którego wynika, że "Federalna Agencja Transportu Lotniczego nie otrzymała jeszcze wszystkich niezbędnych dokumentów od linii lotniczej iFly na lot do Egiptu przez Syrię".