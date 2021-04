Wakacje w Europie? Południe czeka na turystów

Południe Europy przygotowuje się do drugiego sezonu wakacyjnego podczas pandemii. W Hiszpania, Grecja, Cypr i Chorwacja liczą, że postęp w szczepieniach ułatwi podróżowanie.

Wakacje w Europie? W Hiszpanii bez masek na plaży, do Grecji po zaszczepieniu lub z testem

Komisja ds. zdrowia zatwierdziła w środę nowe instrukcje dotyczące używania maseczek w miejscach publicznych - informuje Polska Agencja Prasowa.

Pośród przyjętych przed tygodniem regulacji znalazły się m.in. zasady dot. opalania czy pływania w morzu.

Okazuje się, że nowe przepisy wywołały oburzenie wśród przedstawicieli części branży turystycznej i władz regionów popularnych wśród urlopowiczów.

Państwa południa Europy, w których masowa turystyka stanowi istotną część gospodarki, nie chcą stracić kolejnego sezonu letniego i już przygotowują się na przyjęcie urlopowiczów.

Przypomnijmy, że na tę chwilę np. Hiszpanii obostrzenia epidemiczne są relatywnie łagodne w porównaniu z innymi państwami europejskimi.

Na razie rządy wielu krajów europejskich apelują o powstrzymywanie się od zagranicznych podróży turystycznych, niektóre, np. Wielka Brytania i Belgia, wręcz tego zabraniają.

To, jak będzie wyglądał nadchodzący sezon urlopowy, w dużej mierze zależy od tempa szczepień przeciwko Covid-19. Celem Unii Europejskiej jest zaszczepienie do lata blisko 70 proc. dorosłej populacji całej wspólnoty.

Unia Europejska pracuje nad tzw. zielonymi certyfikatami cyfrowymi, które pozwalałby na wzajemne uznawanie w państwach Unii świadectw szczepień przeciwko Covid-19, wyników testów i zaświadczeń o przebyciu choroby.

KE wyjaśnia jednak, że sam certyfikat nie będzie warunkiem podróżowania, a ma je tylko ułatwiać, kilka państw już zapowiedziało, że będzie wpuszczać tylko zaszczepionych lub przebadanych turystów.

Grecja planuje otworzyć swoje granice dla urlopowiczów 14 maja. Do kraju będzie można wjechać po przebyciu pełnego cyklu szczepień przeciwko Covid-19 lub okazując negatywny wynik badania.

Do końca kwietnia do Polski ma trafić ponad 300 tys. szczepionek Johnson & JohnsonWakacje w Europie: w Hiszpanii bez masek na plaży, do Grecji po zaszczepieniu lub z testem