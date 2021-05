Wakacje 2021. Europejski kraj znosi testy dla Polaków

Jak podaje portal fly4free, Rumunia zmienia warunki wjazdu dla Polaków. Uznano, że Polska jest obecnie krajem bezpiecznym pod względem pandemicznym. Jeśli więc zamierzamy w wakacje odwiedzić to państwo, nie będziemy musieli już robić testów na COVID. Dotyczy to wszystkich Polaków, bez względu na to, czy przeszli już zakażenie lub zaszczepili się na koronawirusa, czy też nie.