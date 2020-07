Wakacje 2020. Powstała nowa "drogowa pułapka". 140 km bez możliwości zatankowania

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma problem ze znalezieniem chętnych do poprowadzenia stacji benzynowych przy nowo wybudowanych odcinkach dróg ekspresowych. Nowa "drogowa pułapka" to 140-kilometrowy fragment trasy S5 z Poznania do Wrocławia.

Wakacje 2020. Na nowej trasie S5 brakuje stacji benzynowych. Na zdjęciu parking w Wilkowicach, gdzie nikt nie chce otworzyć stacji paliw (WP)