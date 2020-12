Wągrowiec. Makabryczne odkrycie w jednym z mieszkań

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. Policjanci po przyjeździe na miejsce wezwania stwierdzili, że woda zalewająca klatkę schodową wylewa się z jednego z mieszkań. Kiedy nikt nie otworzył drzwi do lokalu, policjanci zdecydowali się wejść do środka. Wewnątrz dokonali makabrycznego odkrycia.