Wagner znowu rekrutuje. Tym razem "z cywila"

W komunikacie grupa Wagnera zaznaczyła, że planowane jest podpisanie kontraktów ze wszystkimi zainteresowanymi, którzy są w wieku od 20 do 55 lat. Wysokość wynagrodzenia, które otrzymają najemnicy, ma zależeć od miejsca, do którego zostaną skierowani. Przewiduje się, że wypłata będzie wynosić od 80 do 240 tys. rubli, co w przeliczeniu na złote daje kwotę od około 3,6 tys. zł do 10,8 tys. zł.