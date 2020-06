W wieku 101 lat zmarł mjr Marian Słowiński, żołnierz gen. Stanisława Maczka

Major Marian Słowiński nie żyje. Miał 101 lat

Major Marian Słowiński nie żyje. Życie i szlak bojowy weterana

Mjr Słowiński urodził się w 1919 w Inowrocławiu. Po skończeniu tam szkoły zaczął uczęszczać do do Szkoły Wojskowej nr 1 w Koninie. Służył w 8 kompanii szkolnej w 67 pułku piechoty w Brodnicy, skąd po wybuchu II Wojny Światowej, w połowie września 1939 został przeniesiony na stanowisko instruktora w 167 rezerwowym pułku piechoty w Rzeszowie. Po klęsce wrześniowej ewakuował się na Węgry, gdzie był internowany do momentu ucieczki do Francji w kwietniu 1940 r. Wstąpił do polskiej armii. Po szkoleniu przeciwpancernym pod francuskim dowództwem brał udział w bitwie pod Verdun. Następnie na pokładzie polskiego okrętu przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 65 Batalionie Czołgowym, który został wcielony do 1 Pułku Pancernego 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.