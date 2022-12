W tych krajach najmniejsze wsparcie dla Ukrainy. Są nowe badania

Grecja i Bułgaria najmniej otwarte na problemy Ukrainy

Choć Grecy i Bułgarzy są najmniej chętni temu, by Unia Europejska wspierała Ukrainę w wojnie z Rosją, warto zwrócić uwagę na to, że odsetek zwolenników i tak nie jest tam bardzo niski. W obu krajach odnotowano poparcie dla Ukrainy wynoszące 48 procent. To oznacza, że niemal co druga mieszkająca tam osoba wspiera działania Unii Europejskiej, których celem jest pomoc Ukrainie i jej mieszkańcom. Tuż przed krajami okazującymi najmniejsze wsparcie Ukraińcom znalazły się Słowacja i Cypr. Z kolei najwyższy poziom solidarności z Ukrainą zadeklarowano w Szwecji (97 procent), Finlandii (95 procent) oraz Holandii (93 procent).