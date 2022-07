W Szwajcarii kwitnie rosyjski wywiad. Raport wyjawił prawdę

Wywiad rosyjski w Szwajcarii

Panaeuropejski ośrodek szpiegowski Rosji budowany jest w Szwajcarii od wielu lat. Według raportu przygotowanego przez Jonasa Rotha, zatytułowanego "So Spioniert Russland in der Schweiz" ("Jak rosyjscy szpiedzy działają w Szwajcarii") struktury szpiegowskie Rosji funkcjonujące w dużych szwajcarskich miastach zostały nienaruszone, mimo wojny i presji z nią związanej. Raport wyjaśnia, że co najmniej jedna trzecia z 220 dyplomatów rosyjskich znajdujących się w Szwajcarii to oficerowie wywiadu. Reprezentują oni wszystkie trzy główne agencje wywiadowcze Rosji, czyli Służbę Wywiadu Zagranicznego (SVR), Główny Zarząd Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych (GRU) oraz Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB). Pod nimi działa nieznana liczba informatorów i agentów, którzy są obywatelami Szwajcarii oraz innych państw.