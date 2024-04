W Sejmie projekty ws. aborcji. Kard. Ryś apeluje do posłów

Arcybiskup Łodzi, kardynał Grzegorz Ryś, zwrócił uwagę na to, jak ważne jest poszanowanie każdego życia, od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Podkreślił, że troska o życie powinna być wyrażana nie tylko słowami, ale również czynami. - Każde życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci; także czynem - zaznaczył arcybiskup Łodzi.