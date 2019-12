W rozmowie z WP skrytykował wpis Romana Giertycha. Błyskawiczna reakcja

Burza po programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Po tym, jak Roman Giertych porównał ustawę dyscyplinującą sędziów do systemu totalitarnego, rzecznik rządu Piotr Müller nazwał jego słowa "skandalem". Mecenas odpłacił mu pięknym za nadobne.

• Nazywanie totalitaryzmu totalitaryzmem jest nazywaniem osła osłem. Czyli mówieniem prawdy - twierdzi Giertych

• Müller stwierdził, że mecenas powinien przeprosić

• W ocenie PiS nowe przepisy mają powstrzymać chaos prawny, opozycja nie zostawiła na nich suchej nitki

• Bez wolnych sądów nie ma państwa prawa, tylko jest państwo partyjnych drani - przekonuje Giertych

- Taka wypowiedź jest skandaliczna. Jeśli Roman Giertych porównuje proces demokratyczny do systemu totalitarnego, gdzie morduje się ludzi, to jest to po prostu skandal. To porównanie jest obrazą dla ofiar reżimów totalitarnych. Roman Giertych powinien przeprosić - apelował Piotr Müller w programie "Tłit".