W Rosji też zliberalizowano prawo dot. przemocy w rodzinie. Skutki były zatrważające

Polska nie jest jedynym państwem, gdzie pojawiły się pomysły liberalizacji prawa dotyczącego przemocy domowej. W Rosji wcielono je w życie w 2017 roku. Niedługo potem, organizacje i urzędy zostały zalane falą nowych skarg ze strony ofiar.

Powody były różne. Według Jeleny Mizuliny, posłanki partii Sprawiedliwa Rosja, która zgłosiła projekt nowelizacji ustawy, chodziło o zmniejszenie ingerencji państwa w życie rodzinne. Inni argumentowali, że to zmiana "zdroworozsądkowa" - chodziło o zrównanie kar za pobicie w rodzinie z karami za pobicie przez osoby obce. W rezultacie, sprawcy, który pobił swoją ofiarę, zostawiając tylko niewielkie rany i zrobił to po raz pierwszy, grozi mandat w wysokości do 30 tys. rubli (ok. 1600 zł) lub maksimum 15 dni więzienia, zamiast - jak wcześniej - 2 lat pozbawienia wolności.

Skutki było widać w statystykach już po roku obowiązywania ustawy. Co ciekawe, liczba przypadków zgłaszanych na policję radykalnie się obniżyła. W porównaniu z 2016 rokiem, kiedy zarejestrowano 65 tysięcy spraw, w pierwszym roku obowiązywania ustawy odnotowano 30 tysięcy mniej takich przypadków. Co jednak znamienne, lawinowo wzrosła za to liczba skarg zgłaszanych do organizacji pozarządowych oraz rzecznika praw obywatelskich. Liczba kobiet, które zadzwoniły z prośbami o pomoc do centrów ANNA, ośrodków oferującym pomoc bitym kobietom, zwiększyła się o ponad jedną trzecią. Z kolei w 2018 roku biuro rzecznika praw obywatelskich zanotowało wzrost liczby skarg o 27 procent.