Mateusz Morawiecki zapowiada wycofanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Po fali krytyki premier Mateusz Morawiecki poinformował o wycofaniu projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt ma wrócić do wnioskodawców.

Nad nowelizacją ustawy resort rodziny, pracy i polityki społecznej pracował od 2016 roku. Nagle, 31 grudnia 2018 roku, projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i skierowany do konsultacji społecznych. Od razu wywołał on falę krytyki.

"Zero tolerancji dla przemocy i równość szans dla kobiet to priorytety z expose premiera Morawieckiego. To było w 2017 r., a dziś kobiety otrzymują projekt osłabiający ochronę ich praw. Apelujmy do premiera o wycofanie tego szkodliwego projektu!" - apelowała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.