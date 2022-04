W ramach korekty Polskiego Ładu ministerstwo finansów proponuje podwyżki dla posłów i senatorów

Aktuanle uposażenie poselskie wynosi 12 827 zł brutto. Wypłata "na rękę" - według zasad obowiązujących od 1 stycznia br. - to 8535 zł miesięcznie (średniorocznie). Polski Ład zabiera im teraz 28 zł miesięcznie. W przypadku, gdy zostanie wprowadzana 12 proc. stawka PIT, wynagrodzenie parlamentarzystów wzrośnie do kwoty 8910 zł. Czyli o 375 zł. Rocznie oznacza to wzrost o 4500 zł w porównaniu.