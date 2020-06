„W pustyni i w puszczy”. Kali jest jak George Floyd. Polonistka domaga się usunięcia powieści Sienkiewicza z listy lektur

Nauczycielka z Sochaczewa wystosowała petycję do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego w sprawie usunięcia " W pustyni i w puszczy ” z listy lektur. "Kali ma twarz George'a Floyda” – napisała Katarzyna Fiołek , apelując do ministra.

"To książka, która pomimo wielu swoich wspaniałych cech, uczy pogardy, braku szacunku i poczucia wyższości nad każdym, kto nie jestem białym chrześcijaninem. Jaki jest cel indoktrynowania uczniów myśleniem o świecie sprzed stu sześćdziesięciu lat? Książek o przygodach dzieci nie brakuje na rynku wydawniczym i nie powinny nas przy "W pustyni i w puszczy” trzymać sentymenty, które kolejnym pokoleniom wypaczają obraz świata" - pisze w petycji Katarzyna Fiołek.

Petycję w sprawie usunięcia "W pustyni i w puszczy” z listy lektur podpisało w internecie 1903 osoby. Sprawa petycji nauczycielki stała się tematem do rozmów. Zdania są jednak podzielone, nie wszyscy popierają pomysł usunięcia powieści Sienkiewicza z listy lektur. To skłoniło polonistkę, by po 3 dniach zawiesić zbieranie podpisów pod petycją.