W pogodzie jak w kalejdoskopie. Przymrozki, potem nawet 21 stopni

Temperatura maksymalna od 5 do 8 stopni, jedynie na Dolnym Śląsku do 10°C. Wiatr umiarkowany, w całym kraju porywisty na północy do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W nocy z niedzieli na poniedziałek we wschodniej połowie kraju przymrozki do –2 stopni.