W pobliżu Białego Domu uderzył piorun. Trzy osoby nie żyją

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek około godz. 19 lokalnego czasu w parku Lafayette, który przylega bezpośrednio do ogrodzenia Białego Domu. Gdy rozpętała się burza kilka osób szukało schronienia pod jednym z drzew. Był to jednak fatalny wybór. Właśnie w to drzewo trafił piorun.