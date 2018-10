W PiS gorąco. Kaczyński z przekazem do swoich ludzi

Najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości naradzali się ponownie w siedzibie partii. Jak wynika z relacji uczestników, mowa była o działaniach przed drugą turą. Jarosław Kaczyński miał też podkreślać sukces w niedzielnym starciu.

Środowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego PiS odbyło się z udziałem prezesa partii i trwało około godziny. Było poświęcone wyborom, a rąbka tajemnicy uchylił poseł PiS Janusz Śniadek. W rozmowie z dziennikarzami przed biurowcem przy ul. Nowogrodzkiej zaznaczył, że było to spotkanie informacyjne, a nie ustalające.

- Prezes miał swój przekaz - tak Śniadek odpowiedział na pytanie o to, co mówił Kaczyński. Wyjaśnił, że przekaz był "pozytywny". Szef PiS miał wskazywać na to, aby docenić sukces, który odniosło rządzące ugrupowanie.