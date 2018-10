W PiS chcą odwołania Jacka Kurskiego. "Odpowiada za uruchomienie antypisowskich emocji"

Po wyborach samorządowych politycy obozu rządzącego w siedzibie PiS analizują wyniki głosowania. Nie są one takie, jak zakładano. W partii wiele osób ma o to obwiniać prezesa TVP.



Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", Jarosław Kaczyński spodziewał się wyniku około 40 proc. dla PiS i kilkunastu dla Koalicji Obywatelskiej, co się nie udało. Prezes PiS za wyniki poniżej oczekiwań obwinia media. Według gazety, Jarosławowi Kaczyńskiemu chodziło o prywatne media, głównie te należące do zagranicznych koncernów. Ale w samym PiS wiele osób wskazuje, że odpowiada za to prezes TVP Jacek Kurski.

- To on odpowiada za uruchomienie antypisowskich emocji. To on zmobilizował negatywny elektorat PiS. Z buta potraktował wielkie miasta, ale i ludzi z tych mniejszych. Ta wulgarna ludowość przekazu, promocja obciachu w kulturze, jak Zenon Martyniuk i sam Kurski śpiewający "Oczy zielone". Ta paździerzowa TVP Info z nachalnym komentarzem, tandetną propagandą i udawaniem niezależnego dziennikarstwa – mówi "Gazecie Wyborczej" jeden z polityków PiS.