W Perdasdefog żyje najwięcej stulatków. Ujawnili sekret długowieczności

Dwójka aktywnych seniorów mieszkających w Perdasdefog obchodzi w połowie lutego setny jubileusz. Jak donosi "The Guardian", w sobotę urodziny świętował Vittorio Lai, nazywany Pistoletem. Starszy pan nadal jeździ samochodem i poluje na dziki. W tym tygodniu do grona najstarszych dołączy Piuccia Lai, pani, która regularnie podróżuje samolotem do Mediolanu i odwiedza swoich synów.