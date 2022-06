W Nowym Żmigrodzie samochód wjechał do rowu. Kierowca uwięziony we wraku

Tragiczny wypadek w Poznaniu. Pieszy zginął niedaleko przejścia

W niedzielę wieczorem w Poznaniu doszło do tragicznego wypadku. Kierowca mercedesa chciał uniknąć zderzenia z poprzedzającym go autem. Wjechał w ludzi. Zginęła jedna osoba, a druga trafiła do szpitala.