W NATO mówią o "zachwycie". Rzecznik Putina nie wytrzymał

- To historyczny dzień. (...) Kusi mnie, żeby powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, którą zawdzięczamy Putinowi. Osiągnął dokładnie odwrotność tego, do czego, jak sam deklarował, zmierzał - zauważył Anthony Blinken w oświadczeniu dla prasy. Wygłosił je wspólnie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem przed rozpoczęciem spotkania z ministrami.