W mieszkaniu miała być zgwałcona kobieta. Nieoczekiwany finał interwencji

Do zdarzenia doszło we wtorek. Gorzowskie służby zostały poinformowane, że w jednym z mieszkań przy ulicy Piłsudskiego ma być gwałcona kobieta. Jak czytamy na stronie lubuskiej policji, zgłaszający twierdził, że przyszedł do niego do mieszkania mężczyzna z kobietą. On musiał na chwilę wyjść i zostawił parę.