Nauczycielka z Torunia: "Zaczyna w nas coś pękać. Mamy dość. Zaraz nas zabraknie"

Strach towarzyszy nam od dawna, bo obsadzanie stanowisk "swoimi" to nie jest jakaś nowość w edukacji. Pół biedy, jeśli są to mądrzy ludzie, ale gdy służy to ideologii, robi się niebezpiecznie. O nauczycieli bym się nie martwiła. Duża ich część sama myśli o odejściu. Młodych nie ma. Już brakuje ścisłowców i zawodowców, a w niektórych miastach nawet humaniści są w cenie. Chcę wierzyć w to, że jeśli rodzice zobaczą, co się dzieje w szkołach i że sposób nauczania pozostaje w sprzeczności z ich wartościami, to zrobią porządek… ale z rządzącymi.