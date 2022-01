W łęczyckiej szopce padł królik. Prokuratura ma wyniki sekcji zwłok

Sekcja i śledztwo

Prokuratorzy, badając sprawę, zlecili sekcję zwłok zwierzęcia. Jej wyniki ogłoszono wczoraj. - Stwierdzono, że przyczyną śmierci zwierzęcia była niewydolność krążeniowo-oddechowa, do której mógł przyczynić się wylew krwi do mózgoczaszki. Mógł on być konsekwencją urazu, ale mógł on mieć też inne nieustalone podłoże - przekazał tvn 24.pl Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej.