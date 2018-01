W dzień narty, wieczorem piwo z góralami. Andrzej Duda korzysta z zimy

Cały dzień na stoku, a wieczorem piwo w góralskiej karczmie – to sposób na zimowy wyjazd dla wielu Polaków. Także prezydent Andrzej Duda w czasie ostatniego pobytu w Zakopanem nie omieszkał najpierw poszusować na stoku, a następnie napić się z góralami.

Sezon narciarski trwa. Od czasu do czasu korzysta z niego Andrzej Duda, którego wielkim hobby są narty. Miał ku temu okazję w czasie ostatniego pobytu w Zakopanem, gdzie na Polanie Szymoszkowej otwierał charytatywne zawody w narciarstwie alpejskim „12H Slalom Maraton Zakopane 2018".

- Wielka przyjemność zjechania tutaj tym slalomem gigantem na Szymoszkowej jest dla mnie jako człowieka, jako prezydenta, zaszczytem. Cel tego spotkania jest niezwykle szczytny, to pomoc młodzieży, pomoc osobom niepełnosprawnym w ich powrocie do sprawności, rehabilitacji – mówił prezydent, otwierając imprezę.

Na pewno ucieszy to Polaków, którzy w sondażu wskazali, że to właśnie z Andrzejem Duda najchętniej napiliby się złocistego trunku. W badaniu Grupy Żywiec, na prezydenta jako najlepszego kompana do piwa zagłosowało 47 proc. badanych. Dalsze miejsca zajęli: Robert Biedroń, prezydent Słupska; Paweł Kukiz, lider Kukiz 15; przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej.