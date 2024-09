W Drobinie aż huczy. "Wiedzieliśmy o ekscesach na plebanii"

- Od dawna wąska grupa ludzi wiedziała o ekscesach na plebanii. Zjeżdżali się tam, urządzali imprezki i pili alkohol. Ale większość w to nie wierzyła. Ksiądz przecież powinien być wzorem. No to wyszło szydło z worka - mówi "Faktowi" jeden z mieszkańców. - Oni myśleli, że nikt nie widzi i pod osłoną nocy mogą robić, co chcą. Ale w małej miejscowości nic nie pozostaje w ukryciu - dodaje jedna z mieszkanek.