W cieniu drapieżnego smoka. Tokio, Seul i Tajpej a sprawa chińska

To on, jak opisuje Behrendt, przestawił japońskie myślenie o kwestiach bezpieczeństwa na inne tory. Wprowadził temat obronności do agendy publicznej, przeforsował przepisy zwiększające możliwości JSDF, powołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego (złożony z urzędników MSZ i MON organ doradzający, mający koordynować politykę bezpieczeństwa kraju) i zmienił wytyczne współpracy amerykańsko-japońskiej. Zacieśniono kooperację technologiczną, sukcesywnie zwiększano interoperacyjność obu armii. W 2016 r. rozpoczęły się dostawy do Japonii 42 zamówionych samolotów bojowych F-35. Już dwa lata później premier Abe ogłosił zakup kolejnej partii tych maszyn – tym razem aż stu. Część z nich to wersja F-35B, mająca możliwość pionowego startu i lądowania. To ważne, ponieważ maszyny F-35 będą mogły startować i lądować z pokładu niszczycieli śmigłowcowych "Izumo" i "Kaga". W ten sposób Japonia obeszła zakaz używania "pełnoprawnych" lotniskowców.