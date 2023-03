W barze odcięty prąd i gaz. Pracownice bez wypłat

Inflacja dobiła bar

Według pracujących tam kobiet właściciele borykają się z problemami finansowymi przez ostatnie podwyżki cen prądu, gazu i czynszu. Opłata za sam prąd to 7 tys. zł, gaz za dwa miesiące to blisko 14 tys. zł, a czynsz to prawie 3 tys. zł. Dlatego też po opłaceniu części rachunków nie wystarczyło pieniędzy na wypłaty. Warto wspomnieć, że TKKF Stilon, który zarządza barem Agata, dostaje rządową dotację w wysokości 70 proc. do potraw "mącznych". To 10-15 tysięcy złotych miesięczne.