Viktor Orban zaszczepi Węgrów Sputnikiem V z Rosji. Wbrew UE

Rozmówca korespondentki RMF FM zastanawiał się, czy "aby premier Orban nie namawia polskich władz do zakupu rosyjskiej szczepionki". Urzędnik przypomina, że Sputnik V może być dystrybuowany tylko na Węgrzech, a nie może trafić do Polski czy Belgii.

Viktor Orban chce zaszczepić Węgrów Sputnikiem V

To wynik wątpliwości unijnych ekspertów co do skuteczności rosyjskiej szczepionki. KE nie podjęła negocjacji z władzami Rosji na temat zakupu preparatu. Nie został on też zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków (EMA), bo Moskwa nie złożyła potrzebnych dokumentów.