Veturilo: nowy sezon rowerowy startuje już w piątek, 1 marca 2019. Do kiedy można wypożyczać rowery Verturilo?

Veturilo: nowy sezon rowerowy startuje już w piątek, 1 marca 2019. Na wypożyczenie czeka ponad 5,5 tys. rowerów Verturilo. Do kiedy potrwa sezon?

Veturilo – nowy sezon rowerowy

Wraz z początkiem marca ruszył nowy sezon rowerowy. Od 1 marca 2019 można wypożyczać ponad 5,5 tys. rowerów Veturilo, które są już naprawione i gotowe do użytku. Sezon ma potrwać do końca listopada. Wiadomo, że władze Warszawy podpisały umowę z firmą Nextbike Polska do 2020 roku. Stolica płaci operatorowi ponad 11 mln złotych. Jak podaje wyborcza, są jednak miesiące, w których wpływy z opłat od wypożyczających, znacznie przewyższają koszty ponoszone przez samorząd. Ponadto dostępnych rowerów jest o tysiąc więcej, niż wskazuje liczba zapisana w kontakcie. Wypożyczalni działa również prawie o jedną trzecią więcej.