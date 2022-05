Używamy ich codziennie. Nowe badania: mogą powodować raka i uszkodzenia płodu

Ftalany to związki chemiczne, które stosowane są w wielu gałęziach przemysłu jako substancje nadające elastyczność materiałom. Można je znaleźć w przedmiotach gospodarstwa domowego, wyrobach medycznych, opakowaniach, czy zabawkach. Część z nich została już umieszczona na liście substancji zakazanych do stosowania w Unii Europejskiej. BPA, czyli Bisfenol A, jest natomiast substancją stosowaną w produkcji przemysłowej plastikowych opakowań. Jest także obecny we wnętrzach rur wodociągowych, w puszkach na żywność i w butelkach po wodzie lub napojach. To dzięki niemu unikamy metalicznego posmaku puszkowanej żywności. BPA wykorzystuje się także do powlekania paragonów. Ze względu na wysoką szkodliwość i rakotwórcze działanie, w 2011 roku Unia Europejska wprowadziła zakaz używania BPA w produktach dla dzieci. Producenci zaczęli więc używać innych wersji tej substancji - BPF oraz BPS. Jednak, jak pokazują badania amerykańskich naukowców, zamienniki te są także groźne dla zdrowia, a w szczególności dla kobiet w ciąży.