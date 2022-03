Plastik, plastikowi nierówny. Korzystajmy z tego, który jest najbardziej cyrkularny

Co do oceny oddziaływania na środowisko, faktycznie wszystko zależy od parametrów, jakie są uwzględnione podczas takiej analizy czy bezpośredniego procesu porównywania. Jeżeli spojrzy się tylko na jeden wybrany element, na przykład "czy trafiające bezpośrednio do środowiska odpady opakowaniowe są niebezpieczne dla organizmów żywych", porównując typowe materiały opakowaniowe z tworzywami sztucznymi, odpowiedź może wydawać się oczywista, że tworzywa sztuczne są bardziej niebezpieczne od szkła, metalu czy opakowań celulozowych takich jaka papier czy karton, gdyż nie ulegają one szybkiemu biorozkładowi i do tego mogą tworzyć w wyniku biokorozji różnego rodzaju mikroodpady.