Uwolniono zakładników z synagogi w Colleyville. Napastnik nie żyje

Domagał się uwolnienia terrorystki

Jak podał "New York Times", podczas transmitowanego na żywo na stronie na Facebooku nabożeństwa kongregacji w Colleyville rozpoczętej o 10 rano lokalnego czasu można było usłyszeć niewyraźne krzyki mężczyzny. Mówił o umieraniu i nienawiści do policji. Na nagraniu nie było widać, co dzieje się wewnątrz synagogi. Funkcjonariusze zostali wezwani o około godziny 10.41 czasu lokalnego. Okazało się, że porywacz zatrzymał czterech zakładników w tym rabina Charlie Cytrona-Walkera.