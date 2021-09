"Uwolnić Poczobuta!". Akcja solidarnościowa pod Pałacem Kultury i Nauki

- Andrzej jest już 6 miesięcy w więzieniu. Dziesięć lat temu reżim też chciał go ukarać za to, że pisał prawdę o swoim kraju. Oskarżyli go za to, że obraził na swoim blogu Alaksandra Łukaszenkę. Nie da się obrazić kogoś, kto nie ma żadnej reputacji. (...) Andrzej, kiedy opuścił więzienie, powiedział: "Więzienie nie jest fajnym miejscem, ale wytrwałem, bo byli ze mną ludzie, którzy o mnie pamiętali". (...) Dziś możemy zaskandować razem: Żywie Biełaruś! - mówił wicenaczelny "GW" Roman Imielski.