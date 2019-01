"Uwiódł ją na zepsucie". Rodzina synowej Zenka Martyniuka oskarża

Tragikomedia z synem króla disco-polo oraz córką zamożnych producentów gęsi z Wielkopolski w rolach głównych nabiera rumieńców. Rodzina Eweliny, czyli synowej Zenka Martyniuka twierdzi, że Daniel M. uwiódł ją, obiecując wspaniałe życie.

Wkrótce pojawiła się nieplanowana ciąża. Do ślubu musiało dojść ze względów obyczajowych, aby panna nie została sama z dzieckiem. Małżeństwo z rozsądku nie utrzymało się nawet przez kilka miesięcy.

- Ewelina nie powinna wchodzić do rodziny Martyniuków. To piękna dziewczyna, która mogła zrobić karierę. Ona ma zaledwie 20 lat, miała jeszcze czas, wybrać sobie porządnego męża - martwi się wuj Eweliny. Komentuje, że przyczyną kryzysu był rozrywkowy styl życia Daniela M. - Uwiódł ją na zepsucie. Już na weselu mi coś nie pasowało. Pan młody znikł na wiele godzin. Nie wiem co robił, powinien być przy żonie - wzdycha.