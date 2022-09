Uwaga na zmianę pogody. Nadciąga potężny cyklon

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm w rejonie nadmorskim. Temperatura maksymalna od 14 st. C, 15 st. C na Pomorzu, Suwalszczyźnie i nad morzem do 18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, w dolinach karpackich 12 st. C, 13 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, od 40 km/h do 55 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 85 km/h, w Sudetach do 70 km/h i w Karpatach do 60 km/h.