Pierwszy śnieg. Nowa prognoza pogody

Ochłodzenie w Polsce. Prognozowane opady deszczu

W Polsce na nadchodzący tydzień prognozowane są opady deszczu. We wtorek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane lub duże. Od Pomorza Zachodniego przez Mazury i północ Mazowsza po Suwalszczyznę miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 23 st. C, chłodniej na północy i wschodzie 16 do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu po południu okresami dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni.