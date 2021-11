Uwaga na silny wiatr i przerwy w dostawie prądu. Alert RCB na Wybrzeżu

Niestety, w związku z dużym gradientem barycznym, w całym kraju aż do końca weekendu powieje zachodni, porywisty wiatr do 50-70 km/h. W pasie Wybrzeża może on osiągnąć nawet do 75-95 km/h. To sprawi, że Bałtyk rozkołysze się do 8-10 stopni w skali Beauforta.