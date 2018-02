Uwaga na silny mróz. Ostrzeżenia dla całej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia. Obowiązują na terenie wszystkich województw.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 7:30 w czwartek. W kolejnych dniach nie będzie lepiej. Ostrzeżenia będą obowiązywać prawie dla całej Polski - oprócz województwa opolskiego i dolnośląskiego. I tak aż do soboty.

Dlaczego? Polska znajduje się na skraju wyżu znad Skandynawii. W środę temperatura maksymalna wyniesie od -10 st. na wschodzi i południu, -9 na północy i w centrum, do -5 na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich będzie od -13 do -10 st. Dodatkowo na północnym wschodzie może wiać w porywach do 60 km/h.